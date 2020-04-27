من داخل الحجر المنزلي..جيجي حديد تحتفل بعيد ميلادها برفقة زين مالك-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية ​جيجي حديد​ بعيد ميلادها الـ25، وذلك في منزلها ومزرعتها الواقعة في ولاية بنسلفانيا، حيث تتواجد هناك منذ فترة كإجراء للحد من انتشار فايروس كورونا المُتسجد "COVID-19".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات من ميلاد جيجي، والذي احتفلت به مع والدتها يولاندا وشقيقتها بيلا، كما شوهد أيضًا حبيبها المُغنّي العالمي "​زين مالك​" البالغ من العُمر 27 عامًا.

وبدورها نشرت حديد صوراً من أجواء الأحتفال عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها برسالة قالت فيها:"كان أحلى يوم أحتفل به بميلادي الخامس والعشرين مع عائلتي من الحجر الصحي، الذين جعلوه مميزًا للغاية بالنسبة لي، إلى جانب كل الحب الذي شعرت به من جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "شكرا للجميع على رسائل عيد الميلاد. أنا ممتنة ومحظوظة أن عائلتي وأصدقائي - القريبين والبعيدين - يتمتعون بالصحة والأمان على الرغم من أنني اشتقت إلى أحبائي الذين كنت أتمنى أن أحتفل بهم، أعلم أن هذه الأوقات ستجعلنا أكثر امتنانًا للتواجد المشترك في المستقبل! لن أنسى أبداً يوم ميلادي الخامس والعشرين".