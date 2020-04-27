فادي اندراوس الأفضل بأغنية "البنوكي ردولي مالي" حسب استفتاء موقع الخليج 365

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الاستفتاء للاسبوع الماض كان:في زمن الكورونا والمشاكل الاقتصادية .. اي اغنية احببتم ؟ عملنا واجبنا للفنانمعين شريف، خليك بالبيت للفنانناجي اسطا او بنوكي ردولي مالي للفنان​فادي اندراوس​؟

وبعد اسبوع من التصويت حصلت اغنية فادي على نسبة 45%، اغنية ناجي حصلت على نسبة 29% اما اغنية معين حصلت على 26% من الاصوات

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