ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ في حديث خاص مع "الفن" أنها سعيدة جدا بالأصداء الأولية لبرنامج "​سهرانين معاكم بالبيت​" الذي جمعها مع الممثل المصري احمد فهمي على mbc واستضافت في الحلقة الأولى منه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وبالعودة لتصوير مسلسل "دانتال" اكدت انهم واثناء التصوير في هذه الفترة يأخذون كل تدابير الوقاية من فيروس ​كورونا​ وقد خضعت كما كل فريق العمل للفحص الذي جاءت نتيجته سلبية ولا احد يدخل التصوير قبل ان يتم فحص حرارته ويتم التعقيم قبل الدخول وحتى العدد الموجود من فريق العمل قليل جدا للحد من التجمعات.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سيرين عبد النور تتحدث عن "سهرانين معاكم بالبيت" وعن الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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