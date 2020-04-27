زاهي صفية يطرح "يا شهر الخير" لمناسبة رمضان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​زاهي صفية​ أغنية " يا شهر الخير " عبر " يوتيوب " وهي من كلمات منى كمال وألحان ربيع راجح، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يناجي فيه الرحمن ويدعو للخلاص عما آلت اليه الاوضاع بشكل عام وخاصة في لبنان .

ويستغل زاهي الحجر المنزلي الذي بدأ منذ اكثر من شهرين ونصف مكثفا تحضيراته لإصدار عمل اخر جديد بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث من المتوقّع أن تكون الأغنية من كلمات محمد علي عثمان والحان زاهي .

ويتمنى زاهي من الجميع البقاء في المنازل وعدم الخروج الا في حالات الضرورات القصوى للخروج من ازمة ​كورونا​ آملا ان يحمل هذا الشهر في طياته الخير والسلام الى لبنان والعالم العربي أجمع .

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