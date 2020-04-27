كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنجي علاء تنشر صورة مع روبوت يوسف الشريف في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت المؤلفة انجي علاء صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت المؤلفة انجي علاء في هذه الصورة بجانب الروبوت الخاص بزوجها الفنان يوسف الشريف من كواليس تصوير مسلسل "النهاية".

وكتبت على هذه الصورة قائلة: "‏مع زين الروبوت من كواليس تصوير مسلسل النهاية، النسخة الروبوت من جوزي".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ممكن نعرف طريقة عمل الروبوت في البيت.

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لترد عليه مازحة: "أرشحلك استاذ عمرو عبد الجليل هو اللي يقدر يعملهولك مظبوط".

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، ستايلست انجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.