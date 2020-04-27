كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:07 صباحاً - وجه الفنان أحمد العوضي رسالة شكر ممزوجة بالغزل الى الفنانة ياسمين عبدالعزيز وذلك عبر حسابه على الفايسبوك. فقد نشر العوضي صورة لياسمين عبد العزيز وعلق عليها: “شكرا انك في حياتي .. شكرا علي كل حاجه علي تشجيعك وشكرا علي انك حته مني … انا ناجح بيكي وليكي.. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك Advertisements ”. ”. بدورها ردت ياسمين عبدالعزيز على تدوينة أحمد العوضي وكتبت: “أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا”. يذكر أن أحمد العوضي يشارك في مسلسل الاختيار الى جانب أمير كرارة ودينا فؤاد بينما يعرض لياسمين عبدالعزيز مسلسل “ونحب ثاني ليه” .

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كانت هذه تفاصيل خبر غزل متبادل بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز على الفايسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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