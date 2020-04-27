كريسي تيجان: سعادتي بأولادي تفوق زيادة وزني

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت العارضة الأمريكية كريسي تيجين، أن وزنها زاد أكثر من 10 كيلوغرامات في فترة الحجر الصحي، ولكنها قالت إنها غير نادمة على ذلك.

وذكرت العارضة الأمريكية أن الوزن الزائد يمكن التخلص منه، والأهم بالنسبة لها هو السعادة التي حظيت بها بالوجود طوال الوقت مع بنتها لونا وابنها مايلز وزوجها جون ليجيند.

وأضافت أن مشكلتها الحقيقية والتي تعتقد أن معظم الزوجات يعانين منها هي رغبتها في تجربة أصناف جديدة من الطعام كسراً للملل والوقت الطويل، لافتة إلى أنها شعرت وكأنها تريد أن تكون «أعظم شيف في العالم» يقدم وصفات الطعام على الهواء للملايين.

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وغردت كريسي لمتابعيها على إنستغرام، مشيرة إلى أنها لا تأبه لزيادة الوزن، وأهم ما حرصت على أن تفعله هو التهام وجبتها المفضلة المكسرات بالعسل، واللعب مع أولادها وإعداد الطعام لهم ولزوجها بنفسها.

وأضافت أن قليلاً من الوزن الزائد ربما لا يضايق، ولكن الأمر لو زاد عن ذلك سيسبب مشكلة، وهي بالفعل بدأت بالشعور بالكسل في الحركة، لذلك ستحاول التحكم في وزنها، لكن الأهم عندها هو سعادتها بوجودها مع طفليها.

وكانت كريسي تيجان (البالغة 34 عاماً)، قد تعرفت على زوجها المطرب جون ليجند عام 2007، وتكللت قصة الحب بالزواج بعد 4 سنوات، بعد أن أهدى لها أغنيته All of Me، وأنجبا طفلين هما ابنتها لونا (4 سنوات)، وابنها مايلز (سنتان).