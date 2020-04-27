مايا جاما: الشخصية أهم من الجمال

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت المذيعة البريطانية مايا جاما، أنها تعتبر الشخصية أهم من الجمال، والأناقة الحقيقية تنبع من الداخل، لذلك تحاول ألا تكون مجرد مظهر أو شكلاً جميلاً من دون جوهر حقيقي.

وكشفت مايا (25 سنة) أنها تدين بملامحها المميزة إلى المزيج الرائع بين والدها الصومالي وأمها السويدية، بجانب نشأتها في بريطانيا، منوهة بأن العمل في الإذاعة علمها كيف تعبر بصوتها وتعتمد على ثقافتها ومعرفتها لكي تكسب قلوب المتابعين والمستمعين.

وأوضحت أنها انتقلت من بريستول إلى لندن وهي في السادسة عشر من عمرها لكي تحقق حلمها في أن تكون ممثلة، ولكن العمل الإذاعي استهواها ووجدت نفسها فيه.

من جانب آخر، تلقت المذيعة البريطانية عرضاً بملايين الدولارات للمشاركة في برنامج الاستعراض الشهير Strictly Come Dancing.

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وأثنى القائمون على البرنامج على جاما، قائلين إنها ستشكل إضافة للعرض، لأنها محبوبة من الجميع وتستطيع النجاح في أي مجال تمارسه ومنه الرقص.

وأضاف مسؤولو البرنامج «مايا صغيرة وجميلة ومحبوبة وذكية وموهوبة ولها معجبون ومتابعون بالملايين في سوشيال ميديا».

ويحاول المسؤولون عن البرنامج، البحث عن وجه جديد جذاب لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، و ستخلف مايا في حال موافقتها على العرض، النجمتَين أناستاسيا، وأستون ميريجولد.

وكانت مايا قد فازت أخيراً «افتراضياً» بجائزة أفضل مؤثرة على مواقع سوشيال ميديا في حفل بث على الهواء مباشرة.