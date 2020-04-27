نانسي عجرم تتصدّر عربيًا بتتر “العُمر” وتحتلّ المرتبة الأولى

متابعة بتجــــــرد: تحقق أغنية “العُمر” التي تقدّمها النجمة اللبنانية نانسي عجرم بصوتها كتتر لمسلسل “سكر زيادة”، نجاحًا لافتًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتتصدّر نانسي المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في مختلف البلدان العربية منذ طرح الأغنية، وذلك بحسب تطبيق “أنغامي”.

أغنية “العمر” من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، ومن المقرر طرحها في الساعات المقبلة ضمن الحملة الترويجية للمسلسل.

مسلسل ​سكر زيادة​ للممثلات المصريات نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر. وهو من تأليف السيناريست أمين جمال، إخراج وائل إحسان وإنتاج شركة “الصبّاح اخوان” وقصّته مقتسبة من “فورما” أميركي Golden Girls تم تحويله بما يتلاءم مع المجتمع العربية ضمن قالب اجتماعي كوميدي.