مصور المشاهير ذبيان سعد: صورتي تفسر عني

متابعة بتجـــــــــرد: ذبيان سعد مصور فوتوغرافي لبناني، لمع اسمه في الساحة الفنية وفي أوساط المشاهير اللبنانيين والعرب، ونفذ عدد من جلسات التصوير لهم وكان أبرزهم: نوال الكويتية، شيرين عبد الوهاب، وملحم زين وناصيف زيتون، سيرين عبد النور، نادين نسيب نجيم، بالاضافة إلى عدد من نجوم تركيا.

كما تعامل ذبيان مع عدد من أهم المجلات العربية أبرزهم: “سيدتي” و”زهرة الخليج” و”لها” و”كل الأسرة” وغيرها الكثير. بالاضافة الى ارتباط اسمه بالنجمة سيرين عبد النور ومرافقته لها في كل سفراتها، ومؤخراً نجوى كرم وملحم زين.

يملك ذبيان سعد أكثر من 90 ألف متابع عبر حسابه على “انستقرام”، ويتفاعل معه عدد كبير من أشهر نجوم العالم العربي، حيث يقوم بنشر صورهم من الجلسات التصويرية التي نفذها لهم.

بدأ ذبيان مشواره في عالم التصوير منذ العام 2008 قبل أن يقوم بتخصصها. ويقول ذبيان “كنت أتردّد على احدى الستوديوهات القريبة من منزلي لأتصور ، وبعدها كنت أتعلم منه، وعندما اكتشفت أن التصوير يستهويني، لجأت الى تصوير أهلي وأقربائي، وبعدها عملت في عدد من الستوديوهات قبل أن أقرّر أن يكون لي ستوديو خاص بي، يقصده كل من يريد القيام بجلسة تصوير من أشخاص عاديين وفنانين.

ويعتبر ذبيان أن “كاريزمة كل شخص وستايلة الخاص يحددان الصورة ومكانها”، مشيراً إلى أنه “أستوحي الفكرة مما أراه مناسباً للظروف ولا يكون بعيداً عما يدور حولنا”.

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وفي حال أراد تصوير غلاف لأغنية الألبوم لفنان معين يقول ذبيان “أستمع إلى الأغنية في بداية الأمر، وأنفذ الفكرة على أساسها، وربما هذا هو سرّ عملي ويمكن اختصارها بقول “صورتي تفسر عني”.

عين فريدة متميزة يملكها ذبيان، تعاطى بصورته مع المرأة الحقيقية، وليس مع موديل في صورة. وقد أجاد النظر في كثير من الأحيان إلى المرأة البالغة عبر التجربة والأمومة ومتاعب القلب. ورأى أن بإمكان أي شخص يريد أن يصوره تأديّة ما يقترحه.

ولد ذبيان في لبنان، وكان لمسقط رأسه في ضيعة “عين قانا” الجنوبية المتميزة بطبيعتها الخلابة، أكبر الأثر على مفهومه للجمال، اذ، يقول: “لو وُلدت في بلد آخر غير لبنان لأختلف الأمر، لكنني ترعرعت وسط الطبيعة، وهي ساهمت في تحديد مفهومي للجمال وانعكاسه على صوري”.

يعترف ذبيان أنه متأثر بستايل المصور الألماني الراحل “بيتر ليندبرغ” الذي تميز بتركيزه على صور الأبيض والأسود لأشهر عارضات الأزياء العالميين ومشاهير هوليوود.