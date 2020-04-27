فيفي عبده متهمة بالتنمر.. “جهل وعنصرية”

متابعة بتجـــــــــرد: وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات كبيرة لبرنامج المقالب الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده بعنوان “خلي بالك من فيفي” ويعرض على قناة MBC مصر.

وصف بعض المتابعين ما يقدمه البرنامج بـ”الجهل والعنصرية” ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرة البرنامج على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها “ملبوسة”، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى أن الفنانة زينة ضربت المرأة بالحذاء خلال حلقة سابقة.

وانتقد المتابعون استخدام الإشارة لمرض الصرع كمادة للسخرية، خاصة أن أغلب معاناة أصحاب هذا المرض، ليس في الأذى البدني الذي يتعرضون له، بل في الأذى النفسي عندما يكتشفون ما حدث لهم أمام الآخرين أثناء هذه النوبات.

يُذكر أن برنامج “خلي بالك من فيفي”، تقدمه فيفي عبده وزينب عيد، عبر قناة mbc مصر وmbc 5، وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب.