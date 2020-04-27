عبد الباسط حمودة يكشف أزمته مع محمد حماقي.. ورأيه بـ محمد رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: حل الفنان عبد الباسط حمودة ضيفًا على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، حيث نفى ما زعمه “شيخ الحارة” من حدوث مشاجرة بينه وبين الفنان حكيم في حفل زفاف أقيم في أحد الفنادق بطريق السويس، موضحًا أن بطل القصة كان الفنان محمد حماقي، الذي كان من المفترض أن يبدأ الغناء في تمام الساعة العاشرة، ويفسح له المجال ليغني حوالي الساعة الحادية عشرة إلا الربع، لكنه استمر للثانية عشرة، رغم أن صاحب الحفل طلب منه إنهاء الفقرة.

وأضاف عبد الباسط حمودة أنه لم يلتق بعد الفقرة بمحمد حماقي، الذي غادر من باب آخر، ولم يكن أمامه إلا مدير أعماله.

وتحدث عن أزمة نقابة المهن الموسيقية مع مطربي المهرجان، وقال: “إذا كنت في نفس موقف هاني شاكر كنت سأتفاهم بالمنطق مع هؤلاء المطربين، من خلال السماح لهم بالغناء، ولكن بشرط أن تكون الكلمات محترمة، بشرط انتقاء كلمات المهرجانات”.

Advertisements

وعن رأيه في أصوات مطربي المهرجانات، قال: “شاكوش يغني جيدًا ولكنه يصرخ كثيرًا، (هو شاربني بس مش بالطريقة دي)”.

وتابع: “شاكوش ليس مطرب مهرجانات في الأساس، فهو يمكنه تقديم أغاني عادية، أما عمر كمال فصوته جميل، قدم معي كليب ونجحته، وحمو بيكا ملوش دعوة بالغناء”.

وتطرق الحديث إلى غناء بعض الفنانين للمهرجانات مثل محمد رمضان، فقال: “رمضان مش مطرب لكن يعتبر مؤدي للأغاني وليس مغنيًا”.