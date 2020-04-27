رسالة من الأمير تشارلز إلى عائلات الأطباء المسلمين

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز الجميع برسالة وجهها من القلب إلى عائلات الأطباء المسلمين الذين فقدوا حياتهم خلال مواجهة وباء كورونا في بريطانيا.

ونشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية مقطع فيديو بدأ الأمير تشارلز كلامه باللغة العربية قائلا: “السلام عليكم”، واعرب عن احترامه وحزنه في نفس الوقت بعدما فقد العديد من المسلمين العاملين في المجال الطبي حياتهم أثناء التصدي للوباء المميت.

كما هنأ الأمير المجتمع الإسلامي في بريطانيا بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكداً “تعاطفه العميق مع زملاء وأسر كل من فقدوا حياتهم من جميع الأديان، وتقديره وامتنانه لجميع الجهود التي بذلها وما زال يبذلها العاملون في المجال الطبي لمواجهة المرض”.

وكانت بريطانيا قد اعلنت عن وفاة عدد من الأطباء المسلمين والعرب أثناء أداء عملهم في المستشفيات البريطانية.