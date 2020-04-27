طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشدة

القطايف من ألذ الحلويات الرمضانية الشهيرة التي تقدم بالعديد من الحشوات المختلفة، ويمكنك إعداد عجينة القطايف بالمنزل.

فيما يلي نتعرف على طريقة عمل عجينة القطايف، وطريقة القطايف بالحشوات المختلفة منها المكسرات.

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طريقة عمل عجينة القطايف:





المقادير:

3 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب ونصف من الماء.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم خلط الدقيق مع السكر.

يضاف إليها البيكنج بودر والملح ويتم تقليب المكونات.

نضع الماء على الخليط ويقلب حتى تتداخل المكونات، ونحصل على عجينة سائلة.

نضع مقلاة على النار ويتم تسخينها جيدا على أن تكون من النوع غير اللاصق.

باستخدام الملعقة يتم وضع وحدات من العجينة، وتترك حتى تتحمر من الأسفل فقط.

يتم التكرار حتى الانتهاء من كمية العجين.

طريقة عمل القطايف بالقشدة:





المقادير:

نصف كيلو من القطايف.

2 كوب من الحليب.

كوب من الكريمة السائلة.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

فانيليا.

طريقة التحضير:

نضع قدرا على النار به الحليب ويضاف إليه السكر والفانيليا.

تقلب المكونات على النار حتى يتم الحصول على خليط سميك.

يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما.

يتم حشو وحدات القطايف بالخليط وتغلق من الأطراف.

ترص في طبق التقديم وتزين بالفستق وجوزة الهند وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات:





المقادير:

نصف كيلو من القطايف.

بندق مجروش.

جوزة الهند.

زبيب.

مقادير الشربات:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير: