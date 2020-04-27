شمس تعلق على ياسمين صبري في "رامز مجنون رسمي".. ثم تحذف التغريدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت سخرية الفنانة شمس الكويتية على برنامج "رامز مجنون رسمي"، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رميها إلى فبركة البرنامج، واتفاق المشاهير على المقلب مقابل الأموال التي ستعود عليهم منه، وذلك بعد ظهور الفنانة المصرية ياسمين صبري في الحلقة الثالثة من البرنامج والتي أحدثت ضجة بعد تعذيبها، واستغاثتها بزوجها أحمد أبو هشيمة لينقذها من مقلب رامز جلال.

وعلقت شمس الكويتية على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قائلة: "أعطيني فلوس وركبني ترند وأنا مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب"، إلا أنها حذفت التعليق، ولكن تمكن متابعيها من توثيقها وأعادوا تداوله على حسابها.

وفسّر متابعو شمس، أنها تقصد حلقة "رامز مجنون رسمي" للنجم رامز جلال، مع الفنانة ياسمين صبري، مساء الأحد، وأنها تسخر من ياسمين، بعدما أحدثت حلقتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها الترند، بعد استغاثتها بزوجها أحمد أبو هشيمة.

وتعتاد النجمة الكويتية شمس، إثارة الجدل بتصريحاتها من حين لآخر، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تعلق فيه على النساء المغربيات مما أثار موجة غضب واسعة ليتصدر وسم "شمس الكويتية اخرسي" قائمة الترند في التويتر.

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ورغم أن شمس دافعت في ذلك الفيديو خلال إجابتها على سؤال من إحدى المتابعات التي قالت إن زوجها في المغرب ولا يستطيع العودة بسبب الأوضاع الحالية وإنها خائفة عليه من النساء هناك، عن المغربيات ورفضت وصفهن بالساحرات، إلا أن حديثها واجه انتقادات عديدة.

رواد مواقع التواصل لم يعجبهم على ما يبدو كلام شمس الكويتية وتعليقها على المغربيات لتصدر وسم "شمس الكويتية اخرسي" الترند، مستنكرين طريقتها في الحديث عن علاقة الرجل بالمرأة.

وردت الفنانة الكويتية على الوسم الذي نُشر ضدها وقالت:"لن أخرس ولن أكون نعجة في قطيع المسترجلات أنا قلت رأيي بمحاسن الإنسانة المغربية لم أسيء لأحد والمسترجلة الي فهمت غير كذا خذي أدوية #ضبطي_هرموناتك.. والمغربيات عسل".

وأضافت: "سبتوا كورونا وسويتو هاشتاق فيه 16 ألف تغريدة عشان تفرغون سمومكم يا مسترجلات.. #الي_على_راسه_بطحة".