سينمائيات 2020 .. اقتباس واضح من الأفلام العالمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المسلسل الكويتي (سينمائيات 2020) الذي بدأ عرضه منذ مطلع شهر رمضان جدلًا كبيرا، بسبب تضمنه اقتباسا صارخا من أفلام سينمائية عالمية.

ويتضمن العمل الذي شارك بكتابته نخبة من الكتَّاب الكويتيين إلى جانب عبد العزيز المسلم، مجموعة من الحلقات المتنوعة بين الكوميديا، والرومانسية، والإثارة، وهو عمل محلي تم اقتباس لوحاته من أفلام عالمية وعربية وإسقاطها على الواقع الكويتي والخليجي، وتقديمها على شكل سينمائي عالمي لمعالجة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الخليجي.

وعلى الرغم من مرور يومين فقط على بدء عرضه، لم يسلم كغيره من الأعمال من الجدل المتنوع بين إعجاب به وبين من انتقده واعتبره تقليدًا غير موفق، عقب مشاهدة الحلقات الأولى له والتي تم عرضها على التلفزيون الكويتي.

ودشن رواد مواقع التواصل وسما بعنوان سينمائيات عبروا خلاله عن رأيهم وجاء في التعليقات: "انا مستغرب من اللي ينتقد الفنان القدير عبدالعزيز المسلم بدون مبرر ولا عشان اهو كويتي؟! ، الريال مقدم برنامج كوميدي،يعني مو وثائقي ولا تراجيدي او دراما ،فشنو تبون الرسالة اللي يوصلها ، ابدعت يا بوعبدالله خاصة في حلقة (الجيكر) ولو مطول بحكمتك اكثر وكلنا معاك يا كبير"

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وقال آخر: " لما تلفزيون الكويت يستبعد مسلسل #درويشيات الي ماكلفهم 200 الف وكل الناس متابعته وهو افضل من #سينمائيات الي اشتروه ب 350 الف واصروا على عرضه بوقت ذروة على الفطور ... هاذي شبهة بوق وتنفيع ولالا ياوزير الاعلام ؟ تقدر تحيل وكيل التلفزيون للنيابة او مكافحة الفساد ولا صعبة!"

ويعتبر العمل امتدادًا لـ (سينمائيات 1998) والذي تم عرضه آنذاك للكاتب عبد العزيز المسلم، ويشارك فيه نخبة من فناني الكويت، منهم: هيا الشعيبي، وعبد الله الخضر، ومحمد الحملي، وجمال الشطي، وانتصار الشراح، وأحمد العونان، وهو من إخراج نواف سالم الشمري، وقد تم تصويره في أكثر من موقع في الكويت، إضافة إلى استيراد معظم الإكسسوارات الخاصة به من الولايات المتحدة، والصين.

ومن أبرز الأفلام التي تم اقتباس لوحات العمل منها: (سبايدر مان، والجوكر، وكينغ كونغ، والقراصنة، والفك المفترس، والفيلم العربي زهايمر لعادل إمام).