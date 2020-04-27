شهاب حاجية يخرج عن صمته ويرد على حسن البلام بشأن طارق العلي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان الكويتي شهاب حاجية أن يرد على تصريحات مواطنه الفنان حسن البلام المسيئة للفنان طارق العلي والتي أنكر فيها أنه تعلم الفن على يده، قائلا :"يشرفني أني من مرسة "فروغي" للفنان طارق العلي.. في ناس وايد تضايق من هذه الجملة ولكن أنا أتشرف أني إتعلمت على يد الدكتور طارق العلي".

وأضاف حاجية في تصريحات تليفزيونية :"والله كلامي مو مجاملة لا أنا آبي منه شي.. والله الشخص ده أنا اتعلمت منه على المسرح أشياء في ناس صار ليهم سنين بيدرسوا ما اتعلموها".

وأعرب عن استيائه من بعض المنتجين الذي يقيمون الفنان بعدد المتابعين له على السوشال ميديا، مشيرا إلى أنه أصبح الآن يطلق لقب نجمة على فنانة لا يتعدى عدد أعمالها مسلسلين وتحصل على أعلى أجر لمجرد أنها تملك قاعدة كبيرة على السوشال ميديا.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يقدم مسرحية في عيد الفطر المبارك، ولكن كل شيء تأجل بسبب أزمة فيروس كورونا، معلقا "الله يلعن كورونا".

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وكان الفنان الكويتي طارق العلي قد أطل في بث مباشر عبر إنستغرام، تحدث خلاله عن مواطنه الفنان حسن البلام، مشيرا إلى أن الأخير يُعد أحد تلاميذ مدرسته وخريجي شركته "فروغي"، وأنه من المعيب والخاطئ وضعهما معا في منافسة، وأنهما ينافسان جيلهما فقط، وقام الفنان حسن البلام بنشر مقطع فيديو هاجم فيه طارق العلي معترضا على ما جاء في حديثه.

وقال حسن البلام في مقطع الفيديو المتداول: "يرحم والديك وخّر عن طريقنا ولا تذكر اسمي، ولا كأنك تعرفني، لأنك آذيتني"، مضيفا أنه ليس من خريجي شركة طارق العلي "فروغي"، وأنَّ اسمه موجودٌ قبل أن ينشئ طارق شركته؛ إذ إن هناك تاريخا طويلا له كان يجمعه بداوود حسن، في حين لم يجمعه بشركة العلي سوى خمس مسرحيات.

وتابع البلام بالقول: "أنا ماني تلميذ أحد، وإذا أنا الحمد لله بفضل الله وبفضل الجمهور الكريم حققت نجاح فهذا بمجهودي وفني، إذا داوود حسين اللي هو داوود حسين، لين صرت نجم يقول مو أنا اللي طلعته، اللي طلعته موهبته، فكلامك فاضي يا طارق، بس يُبا".

وأشار البلام أيضا إلى أنه لم يقم بأي مسلسل تلفزيوني من إنتاج شركة "فروغي"، وأنه قام بخمس مسرحياتٍ فقط من أصل ثلاثين مسرحية، وهو ما يعني أنه لم يكن خريجا لتلك المدرسة التي تحدث عنها طارق العلي، مشددا على أنه ليس من تلاميذه، بل هو تلميذ كل شخصٍ عمل معه.

وختم حديثه قائلا: "الناس يا طارق العلي، لاهية بالكورونا وقاعدة تموت، والدنيا حجر وإحنا برا الكويت ومو قادرين نرد، فإنت وينك ومقارانات المسرح والفن اشتبي؟" مُتابعا: "الهى بمشاكلك الهى بحالك، وخلينا بحالنا".