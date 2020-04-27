عمرو عبدالجليل يتعرض للسخرية في النهاية.. هل أفسدت الكوميديا المشهد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منح الفنان المصري عمرو عبدالجليل جمهوره جرعة كوميدية في مسلسل "النهاية"، فخلال الحلقة الثالثة استطاع أن يصنع "روبوت"، ولكن مشاهده أثارت سخرية الجمهور، كونه نجح في صناعة "الروبوت" من خلال أجهزته الخاصة كما رسم ملامح الفنان يوسف الشريف الذي يجسد شخصية "زين" بشكل جيد.

ومع استمرار المشهد فاجأ عمرو عبدالجليل، الفنانة سهر الصايغ التي طلبت منه صناعة "الروبوت" أنه يأخذه معه ورشته لاستكماله، وهو ما اعتبره المتابعين جرعة كوميدية في مسلسل خيال علمي غير مناسبة وأصبح المشهد مادة للسخرية، غير أن البعض الآخر أشاد بالمشهد وبأداء عمرو عبدالجليل وأن الجرعة الكوميدية هذه هي التي تكسر حاجز الملل لديهم كون المصريين يتمتعون بروح الفكاهة.

وغرّدت "أمولة" قائلًة: "عمرو عبدالجليل بيقول لسهر الصايغ هاخد العقل بتاع الروبوت الورشة هظبطه وارجعه ده شغل كهربائى يسطا مش عالم طاقة وكده الخيال العلمي بتاعنا روعة أوي".

وسخر خالد عبدالناصر قائلًا: "فوكك من أم حنين المغربية لجلب الحبيب واطلعي على عمرو عبدالجليل وهو هيظبطلك كل حاجة"، وأضافت أخرى: "محتاجة عمرو عبدالجليل ف حياتي".

وأردف "ميدو" قائلًا: "عايز عمرو عبدالجليل يعملي واحدة على مزاجي كده زي ما عمل يوسف الشريف هتبقى حاجه عظمة"، وواصلت "حنان الديب" قائلًة: "أستاذ عمرو عبدالجليل إعملي معاك نسخة للإكس مش غدااار".

وأشاد متابع بأداء عمرو عبدالجليل قائلًا: "عمرو عبدالجليل بيضحكك بأقل كلمة ممكن يقولها وبيبهرك بتمثيله الرائع وأدائه الملفت في كل مرة بتشوفه"، وكتب آخر: "الريس حربي .. الريس عزيز .. انت تدخل انتخابات الرياسة الدورة الجايه بقي عمرو عبدالجليل".

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واستطرد الشامي قائلًا: "حقيقي وجود عمرو عبدالجليل في عمل زي ده خلاه عمل درامي أكشن كومييدي مفيش زية واختيار يوسف الشريف فعلًا للناس اللي معاه دي تتحسبله المسلسل هيبقي كارثي يا جدعان والعالم كله هيتكلم عليه".

وأمام هذه السخرية التي انتهجها رواد منصات التواصل الاجتماعي نقل أحد المغردين ردًا كوميديًا ساخرًا للفنان عمرو عبدالجليل على جمهوره بشأن ما تحدثوا عنه عن صناعته "روبوت" فقال: "شعب عاوز يعمل روبوتات وهما مش عارفين يعملوا البحث وبيعيطوا عشان يعدوا السنة".

ونجح "الريس عزيز" الذي يجسده عمرو عبد الجليل، في صناعة "روبوت" نسخة طبق الأصل من المهندس "زين" الذي يجسده يوسف الشريف، حيث ساعد "صباح" التي تجسد شخصيتها سهر الصايغ في تجميعه وبدأ بأجهزته في إعادة رسم ملامحه، ونجح بالفعل في أن يُحمل له وعيًا وذكريات لشبيه يوسف الشريف، ويطلب منها أخذه لورشته لاستكمال صنعه ولكنه يشرح لها ما حدث قديمًا للـ"روبوتات" من مشاكل.

كما يُحمل عمرو عبد الجليل كل الملفات لعقل "الروبوت" الذي صنعه وأيضًا يُحمل قصة رومانسية تجمعه مع صباح في عقل يوسف الشريف، ويشرح لها كيفية التعامل معه ويحذرها من عدة تصرفات كما يضع لها قواعد تسير عليها ويؤكد لها أنه يمتلك قوة كبيرة ويضع له ملف الوعي ويوضح لها أنه لا بد ألا يراه أحد ولا يحتك به أي شخص غيرها، وذلك في شكل اتفاقات بينهما ألزمها بها.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.