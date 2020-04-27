أحمد حلمي يشعل "إنستجرام" بأحدث إعلاناته

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو له خلال مشاركة في إعلانات رمضان لإحدى شركات المحمول.

وعلق أحمد حلمي على الإعلان الذي ظهر فيه وهو يغني على طريقة الراب قائلا "عادي اهو".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "عسل" و "أحلى إعلان بجد برافوا" و "عالمي يا حلمي" و "جميل أوي" و "حلمي الجميل".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وحسن حسني من إخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال.

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