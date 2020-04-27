شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "خيانة عهد".. جومانا مراد تحضر لبطولة مسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعد النجمة جومانا مراد لبطولة مسلسل جديد يجرى الاستقرار على تفاصيله، حيث شرعت جومانا فى تحضيراته قبل 3 أشهر ولكن ضيق الوقت جعلها تؤجله لبعد عيد الفطر المقبل، حيث قررت العودة إلى الجمهور المصرى بظهور خاص فى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز بعد غياب 7 سنوات.

وأكدت جومانا لـ"الخليج 365" أنها قررت تأجيل تحضيرات مسلسلها الجديد بسبب ضيق الوقت وفى نفس الوقت كانت ترغب فى الاطلاله على الجمهور فى رمضان هذا العام، فعندما عرض عليها "خيانة عهد" وجدته فرصة تطل على الناس بعمل مع يسرا لافتة أنها نجمة كبيرة وأعمالها تحظى بمشاهدات عالية جداً، وأنها تحبها على المستوى الشخصى وتجمعهما صداقة جيدة.



جومانا مراد فى خيانة عهد

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناتى cbc والحياة وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وخالد أنور، وسلوى عثمان ورمزى العدل، وإخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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