شكرا لقرائتكم خبر عن مين هيواسى ويطيب.. شاهد بوستر "فرصة نرجع" أحدث ديو لـ باسكال مشعلانى وإيساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع أغنية "فرصة نرجع" عن البوستر الخاص به، والذى يتصدره النجمة باسكال مشعلاني، والمطرب إيساف والتى تم تصويرها بين مصر ولبنان، وهو من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقى محمد الشاعر، إخراج هنا حافظ، ويقول مطلع الأغنية: "اتصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب.. يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب".

وقال رمضان محمد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365"، أنه فكر فى الأزمة التى نمر بها حالياً، ووجد أن من الضرورى التقرب من الله ويعود الكل للاحساس ببعضهم وهذه رسالته من الأغنية، متمنياً أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحه.

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في سياق آخر، تتعاون باسكال مشعلانى فى أغنية تحمل اسم "استنى" مع الشاعر محمد رفاعى والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "اتعذبت كفاية" وتراهن باسكال على الأغنية الجديدة، حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.