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تراند اليوم : رد فعل صادم من ياسمين عبد العزيز على فتاة غازلت الفنان أحمد العوضي بكلمات غير لائقة

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انفعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز على متابعة قامت بمغازلة الفنان أحمد العوضي عبر صفحتها بـ"انتسجرام".

و نشرت الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بـ"انستجرام" صورة لنفسه من مسلسل الاختيار الذي يجسد فيه دور الإرهابي هشام عشماوي .

لتعلق إحدى المتابعات قائلة: "نفسي فيك أوي" .. وهو التعليق الذي أغضب الفنانة ياسمين عبد العزيز لترد عليها قائلة: نعم !!!

وكان العوضي وياسمين عبد العزيز اعترفا بحبهما على الملأ وسط تكهنات بوجود خطوبة بينهما.

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