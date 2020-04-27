تراند اليوم : ياسمين صبري تتصدر "فيس بوك" بعد زلة لسانها المسيئة لـ أبو هشيمة .. وهكذا حاولت تدارك الأمر

تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مواقع البحث والتواصل الاجتماعي بعد حلقتها مع برنامج رامز مجنون رسمي اذي يقدمه الفنان رامز جلال.
وحاولت ياسمين صبري تدارك الأمر ، حيث نشرت جانبا من تصريحاتها حول كون "أبو هشيمة" يضحكها ، وعلقت قائلة: وسيد الرجال.
ويتضمن البرنامج فقرة حوارية مع الضيف قبل أن يكتشف أنه مقلب ، حيث قالت ياسمين بطريقة غير مباشرة إن أفضل شيء أعجبها في زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة : "بيعرف يضحكني".
وسخر متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الإجابة التي تحولت إلى "تريند" للضحك عبر فيس بوك وتويتر .
وحاولت ياسمين صبري تدارك الأمر ، حيث نشرت جانبا من تصريحاتها حول كون "أبو هشيمة" يضحكها ، وعلقت قائلة: وسيد الرجال.