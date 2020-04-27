حلا شيحة تتعرض للانتقادات بسبب شكلها بعد عمليات التجميل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة ​حلا شيحة​ في مسلسل "خيانة عهد"، ولفتت انتباه المتابعين بظهورها هذا اذ اعتبروا انها واجهت صعوبة في التكلم خصوصا مع وجود تغييرات في ملامح وجهها جراء حقن "الفيلر" و"البوتوكس" الذي خضعت لها وبدت مبالغ فيها.

وقال المشاهدون ان هذه التغييرات التجميلية بدت واضحة جدا وادت الى ظهورها وهي تعاني من اجل التعبير خلال كلامها في مشاهدها.

يذكر أن "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل وأمين جمال

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