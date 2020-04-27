تراند اليوم : جورج قرداحي يستنجد بأمير الكويت بعد منعه من دخول أراضيها

كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، أن السلطات الكويتية أصدرت في السابق قرارا بمنعه من دخول البلاد.

وقال الإعلامي، في مداخلة مع تلفزيون “الراي” الكويتي، إن قرار منعه إلى “آرائه السياسية”، خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية.

وشدد أنه “على يقين بعدم معرفة أمير الكويت بقرار السلطات، التي وضعته على القائمة السوداء”.

وتابع: “اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا؛ لأنها إذا سقطت سوريا ستسقط لبنان وفلسطين والكويت”.

وأوضح أنه تلقى دعوة منذ عام حين تفاجأ بوضعه على اللائحة السوداء، ولم يستطع دخول الكويت.

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ومضى قرداحي قائلا: “أكيد السبب (وراء منعه) هو مواقفي السياسية من زمان لليوم، والكل اتفق معايا فيها، حين قلت يا جماعة اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا”.

وقال الإعلامي اللبناني إنه لم يسأل عن السبب الرسمي لمنعه.

ويمتلك قرداحي مسيرة إعلامية حافلة، في وسائل إعلام لبنانية ودولية، خاصة برنامجه الشهير “من سيربح المليون”، الذي صعد بشهرته في الوطن العربي،