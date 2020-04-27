تراند اليوم : غير متوقع .. تعرف على اسم فيفي عبده الحقيقي

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة فيفي عبده، والتي ولدت في 26 أبريل 1953، وأكملت اليوم عامها الـ67.

وما لا يعرفه الكثير أن اسم فيفي عبده الحقيقي هو عطيات عبد الفتاح إبراهيم، وقد هربت من أهلها بعد رفضهم احترافها الرقص.

وبعد عدة نجاحات بمجال الرقص الشرقي اتجهت للتمثيل وقدمت العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة.

تزوجت فيفي عبده 7 مرات وكان أشهر زيجاتها من رجل أعمال، وأنجبت ابنتها الكبرى عزة التي دخلت التمثيل وشاركتها في مسلسل “كيد النساء” ثم انفصلت لتتزوج مرة أخرى من زوجها الحالي رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي وأنجبت منه ابنتهما هنادي التي تخرجت في الجامعة الأمريكية وتم زفافها العام الماضي.