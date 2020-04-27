كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 08:04 صباحاً - اعترفت الفنانة المصرية سهير رمزى بندمها لأنها لم تنجب اطفال خاصة بعد رحيل والدتها مؤكدة انها تركت فراغا كبيرا في حياتها.
وقالت سهير رمزي خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” على فضائية “القاهرة والناس، ردا على سؤال ان كانت نادمة على اجهاضها ثلاث مراة: “اكيد الشغل والوقت والشهرة والنجومية بتاخدك بس في لحظة بتجي بقى وبتحسي لازم يكون في جنبي حد”.
انا حاسة اني ربنا حيكرمني واجيلك برضو واقعد معاك يا رب تكوني في الجنة ونعيمهاسهير رمزي
وتابعت سهير رمزي انها أدركت ندمها بعد رحيل والدتها، وقالت باكية أنها تفتقد حضنها وقالت “كنت انا بنتها البايبي اللي تأكلها وتشربها وتنيمها ولما كبرت انا عملت ده وحليت مكانها في ده “.
وتابعت سهير رمزي: “وحشتيني يا ماما اوي اوي وانا حاسة اني ربنا حيكرمني واجيلك برضو واقعد معاك يا رب تكوني في الجنة ونعيمها”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سهير رمزي نادمة لانها لم تنجب اطفال وتبكي لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.