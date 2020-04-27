شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور أحدث ضيوف شرف "عمر و دياب" مع على ربيع وخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد أنور ضمن أحداث دراما رمضان المقبل، كضيف شرف خلال أحداث حلقات مسلسل "عمر ودياب" الذى يقوم ببطولته كلاً من الثنائي على ربيع ومصطفى خاطر، .. وقد انتهي أنور من تصوير مشاهده بالكامل خلال أحداث العمل الذى يعرض علي شاشتي ON والحياة.

على جانب آخر يعد آخر أعمال الفنان محمد أنور مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" التي تقوم ببطولته النجمة ماجدة زكي، والذى عرض الجزء الأول منه علي شاشة قناة الحياة قبل بدء شهر رمضان مباشرة، وقد نال المسلسل بصفة عامة ردود فعل إيجابية للغاية، كما حظي أنور نفسه بإشادات كبيرة عبر الدور الذى يظهر من خلاله بشكل مختلف تماماً في مسيرته الفنية، وذلك بعدما ظهر خلال المسلسل حريصاً علي الابتعاد عن الكوميديا عبر شخصية محامي شاب يسعي لأن يكون وكيل نيابة وهو أحد أبناء الفنانة ماجدة زكي التي تلعب دور "قوت" خلال الأحداث.

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مسلسل "عمر ودياب" يعرض على شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.