شكرا لقرائتكم خبر عن "رزق حلال ودعيت للناس" .. أبرز أغانى مدحت صالح فى ألبومه الديني الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل أغنيات ألبومه الدينى الجديد والذي يضم 8 أغانيات ، جميعها من كلمات الشاعر سلامة علي ، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقى وليد ميمني وحاتم محسن ، ومكساج محمود عزت.

ومن أبرز أغاني الألبوم "رزق حلال"، "ودعيت للناس"، "طفل يتيم"، "لما تحس انك مخنوق"، "بتجامل وبتكدب"، "وبتمشي في الملكوت"، ومن المقرر طرحه على فترات في شهر رمضان الحالي على يوتيوب حسبما أكد الملحن وليد منير ل"الخليج 365".

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ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد منير مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل فى أغاني مسلسل الأنيمشن التي يحمل اسم " عائلة صالح"، تلحين كل اغاني المسلسل والموسيقي التصويرية أيضا.

من ناحيه أخرى طرح مدحت صالح مؤخرا كليب أغنية "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويتعاون أيضا المطرب مدحت صالح مع الملحن محمود أنور بأغنية فى ألبومه الجديد بعنوان "شوية زعل"، وهى من كلمات أيمن عز، وتوزيع محمد شفيق، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها محمود أنور مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وتوزيع محمد شفيق.