شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى شخصية الإرهابى عشماوى.. ياسمين عبد العزيز لـ العوضى: راجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه الفنان أحمد العوضى من خلال مسلسل "الاختيار"، أمام النجم أمير كرارة، بعد تقديمه لشخصية الإرهابى هشام عشماوى، خاصة وأن المسلسل الذى يتناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسى حقق نجاحا منقطع النظير بدءا من حلقته الأولى، حيث إنه حتى الآن مازال يتصدر السباق الرمضانى رغم مرور 3 أيام فقط على بدء المنافسة التليفزيونية خلال الشهر الكريم.

ونشر العوضى صورة من أحد مشاهده بمسلسل "الاختيار"، لتنهال عليه التعليقات الإيجابية من كل متابعيه وجمهوره، ومن بعض النجوم منهم محمد عادل إمام، والذى علق على صورة العوضى، حيث كتب قائلا: جامد جدا مع وضع إيموشن لقلوب وعضلات، ولكن المفارقة كانت من خلال تعليق النجمة ياسمين عيد العزيز، والتى كتب له "my man" مع وضع إيموشن لعضلات.

لم يتوقف تعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز عند هذا الحد، بل قامت بالرد على معجبة من معجبات العوضى، والتى غازلته بجملة مغازلة، لترد عليها ياسمين بإيموشن غضب مع كلمة نعم وعليها علامات تعجب.

استمرت متابعات جمهور العوضى على صورته، حيث علق أحد متابعى المسلسل على صورته المنشورة بشخصية الإرهابى هشام عشماوى، قائلا:"أنت تعرف عندنا فى الحتة عاملين مكافأة للى يعرف مكانك".

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يذكر أن مسلسل "الاختيار"، يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة ON وتطبيق watch it، وحقق العمل نجاح منقطع النظير بدءا من حلقته الأولى، حيث يتناول العمل قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسى، ويقوم ببطولته أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم ماجد المصرى ومحمد رجب وكريم محمود عبد العزيز وآسر ياسين وإياد نصار، وآخرون، من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.