على الرغم من كون الحكم على المسلسلات مازال مبكرًا فلم تمضي سوى ثلاث حلقات فقط من كل الأعمال الدرامية إلا أن الجمهور قد رتب قائمة مشاهداته بالفعل وحصد كل من مسلسل ب100 وش والإختيار على إشادت جماهيرية كبيرة من مختلف فئات المجتمع، كما أشاد عدد كبير من المشاهدين بالأخص الفتيات بأداء آسر ياسين في مسلسله الجديد ب100 وش والذي يؤدي فيه دور نصاب محترف.
وكشف عدد كبير من جمهور آسر ياسين عن حبهم للمسلسل وقد عبروا عن أرائهم علىحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، فقالت إحدى محبات آسر " so far my favorite this ramadan " وتعني أنها حتى الآن هو المفضل لديها في هذا الموسم الرمضاني، كما أشادت أخرى بأداءه وبالمسلسل أجمع قائلة " تحفة عاش يا آسر ".
كما عبر الكثير من محبي آسر ومشاهدي مسلسل الإختيار عن دوره فيه فلقد ظهر آسر كضيف شرف وجسد شخصية النقيب علي، أثارظهور آسر تعاطف الجمهور خصوصًا عقب وفاته في الحلقة وهو الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من محبيه.
فلقد عبرت إحدى معجبات آسر عن مشهد وفاته قائلة " أنت رايح تموت وتوجع قلبي عليك، بعيد الشر عنك يا آسر "، كما عبرت أخرى عن حزنها قائلة " واحنا زعلانين جدا أنك مت ".
يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، علا رشدي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إنتاج شركة العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكرى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول نصابين محترفين يقوما بعدد من عمليات النصب
كانت هذه تفاصيل خبر رواد السوشيال ميديا يشيدون بأداء آسر ياسين في ب100 وش والاختيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.