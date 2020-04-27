فن ومشاهير

رواد السوشيال ميديا يشيدون بأداء آسر ياسين في ب100 وش والاختيار

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على الرغم من كون الحكم على المسلسلات مازال مبكرًا فلم تمضي سوى ثلاث حلقات فقط من كل الأعمال الدرامية إلا أن الجمهور قد رتب قائمة مشاهداته بالفعل وحصد كل من مسلسل ب100 وش والإختيار على إشادت جماهيرية كبيرة من مختلف فئات المجتمع، كما أشاد عدد كبير من المشاهدين بالأخص الفتيات بأداء آسر ياسين في مسلسله الجديد ب100 وش والذي يؤدي فيه دور نصاب محترف. 

 

وكشف عدد كبير من جمهور آسر ياسين عن حبهم للمسلسل وقد عبروا عن أرائهم على

حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، فقالت إحدى محبات آسر " so far my favorite this ramadan " وتعني أنها حتى الآن هو المفضل لديها في هذا الموسم الرمضاني، كما أشادت أخرى بأداءه وبالمسلسل أجمع قائلة " تحفة عاش يا آسر ".

 

 

 

 

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كما عبر الكثير من محبي آسر ومشاهدي مسلسل الإختيار عن دوره فيه فلقد ظهر آسر كضيف شرف وجسد شخصية النقيب علي، أثار

ظهور آسر تعاطف الجمهور خصوصًا عقب وفاته في الحلقة وهو الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من محبيه. 

 

فلقد عبرت إحدى معجبات آسر عن مشهد وفاته قائلة " أنت رايح تموت وتوجع قلبي عليك، بعيد الشر عنك يا آسر "، كما عبرت أخرى عن حزنها قائلة " واحنا زعلانين جدا أنك مت ". 

 

 

يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، علا رشدي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إنتاج شركة العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكرى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول نصابين محترفين يقوما بعدد من عمليات النصب

 

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