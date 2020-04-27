كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 06:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاصم ترك لـ "الخليج 365 الفني": هذا ما قاله لي المخرج معتز التوني أثناء تصوير "عمر ودياب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان عاصم ترك، عن الأعمال التي يخوض بها السباق الرمضاني قائلا: "أشارك في مسلسل عمر ودياب والاختيار وسلطانة المعز وكل تجربة رغم صغر دورها الا ولها مميزاتها وأحب سماع الكلام الايجابي الذي أناله يعطيني من كاست الاخراج بعد التصوير ويهون عليا الكثير".

وقال لـ 'الخليج 365 الفني" خلال حديثه عن كواليس ترشيحه لـ "عمر ودياب"، إنه تم ترشيحه للمشاركة في هذا المسلسل عن طريق مكتب الكاستنج وتفاجأ بعدها بأنه تم اختياره في نفس يوم الأوديشن.

وأضاف قائلًا: "مشاهدي في المسلسل بيني وبين الفنان مصطفى خاطر".

واستكمل قائلًا: "قيل لي جملة مهمة جدًا وفرقت معي كثيرًا من المخرج معتز التوني أنت ممثل شاطر ولسة عندك كثير"، لافتًا إلى أنهم كانوا يريدون حذف مشهده في المونتاج واضافته في مشهد أكبر لأن ميزة المسلسل أنه منفصل متصل وفي كل حلقة بها ضيوف شرف كثيرون.

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واختتم حديثه قائلا: "أريد تقديم شخصية مريض نفسي أو مدمن لأن من وجهة نظري أن هذه الأدوار بها تفاصيل كثيرة لم تظهر".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.