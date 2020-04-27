تراند اليوم : رابع حلقات مسلسل الفتوة – ياسر جلال يُنقذ مى عمر وتقع في حبه

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال بوصوله ملثما لمكان خطف “ليل” وينقذها، فى الوقت الذى يحاول فيها الريس صابر أبوشديد معرفة من خطف ابنته، ويتوجه عزمى “أحمد صلاح حسنى” للعربجية لأن صديقة “ليل” التى هربت معها وضربها مجدى فكرى هى من أخبرته بأن من خطف أخته هم عربجية على عربة كارو.

يذهب عزمى “أحمد صلاح حسنى” للعربجية ويقابل محمود حافظ “فضل”، معتقدا أنه خاطف أخته “ليل”، ولكن فضل يؤكد له أن خاطف أخته ليس هنا .

مشهد رومانسى لمى عمر مع الفارس الملثم ياسر جلال الذى أنقذها من الخطف، وهى لا تعرف من هو لكنها تقول له: “من عينيك يبدو إنك طيب وجدع وشهم”.

ويوصل حسن الجبالى مى عمر لمنزلها فى الوقت الذى يقابل المعلم سيد، أحمد صلاح حسنى “عزمى” ووالده المعلم صابر ويؤنبهما على خطفها برغم أنه هو من خطفها لكنه يريد أن يرجعها له بهذه الحيلة، ولكن حيلته لا تنجح لعودة ليل إلى منزلها.

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مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة .