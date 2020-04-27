مسلسل النهاية يغضب اسرائيل بسبب توقعه زوالها

كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 06:00 صباحاً - أثارت الحلقات الأولى من مسلسل «النهاية» المصري، الذي يؤدي بطولته الفنان يوسف الشريف، غضب «إسرائيل» التي أصدرت خارجيتها بياناً انتقدت فيه العمل واعتبرته «مؤسفاً وغير مقبول على الإطلاق».

ويأتي غضب اسرائيل من العمل بسبب توقعه سقوط الولايات المتحدة الأميركية، وزوال «إسرائيل»، وعودة القدس عربية.



يذكر أن الحلقة الأولى من المسلسل الذي يدور في المستقبل في عام 2120، والمشهد تحديداً الذي يتحدث فيه مدرس لتلاميذه عن «تحرير القدس» و«الحرب انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام من قيامها» قد حظيت بانتشار وإعجاب كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بفكرة المسلسل، الذي ينتمي إلى الخيال العلمي، ويدور حول أحداث مستقبلية متخيلة. ويشارك في بطولة المسلسل ناهد السباعي وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق.