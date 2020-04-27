كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 06:00 صباحاً - نشرت الكاتبة والستايلست المصرية إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، صورة لها من كواليس مسلسل النهاية الذي يعرض حاليا.
وظهرت إنجي علاء في الصورة بجوار الروبوت زين، وعلقت على الصورة: “مع النسخة الروبوت من جوزي، من كواليس مسلسل النهاية”.
وقد علق يوسف الشريف على الصورة كاتبا: “رعب رعب يعني بس بردو شغل جامد اووووووي الصراحه انتي عبقريه ولهي وبجد ربنا يقدرك علي تعبك ودايما كده تبهرينا بشغلك”.
مسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف ومحمد لطفي وسهر الصايغ وعمرو عبدالجليل تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الشريف عن صورة زوجته مع النسخة الروبوت منه: “رعب رعب”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.