يوسف الشريف عن صورة زوجته مع النسخة الروبوت منه: “رعب رعب”!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 06:00 صباحاً - نشرت الكاتبة والستايلست المصرية إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، صورة لها من كواليس مسلسل النهاية الذي يعرض حاليا.

وظهرت إنجي علاء في الصورة بجوار الروبوت زين، وعلقت على الصورة: “مع النسخة الروبوت من جوزي، من كواليس مسلسل النهاية”.

وقد علق يوسف الشريف على الصورة كاتبا: “رعب رعب يعني بس بردو شغل جامد اووووووي الصراحه انتي عبقريه ولهي وبجد ربنا يقدرك علي تعبك ودايما كده تبهرينا بشغلك”.

رعب رعب يعني بس بردو شغل جامد اووووووي الصراحه انتي عبقريه ولهي وبجد ربنا يقدرك علي تعبك ودايما كده تبهرينا بشغلك❤❤👏👏 — Youssef.El.Sherif.lovers (@Nada_Hamada212) April 26, 2020

مسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف ومحمد لطفي وسهر الصايغ وعمرو عبدالجليل تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.