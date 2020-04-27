مليشيات طرابلس تواصل قصف منازل المدنيين عشوائيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيات طرابلس التابعة لحكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة تواصل القصف العشوائي على المدنيين مع بداية شهر رمضان المبارك. الجيش الليبي يصطاد طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس وأكدت مصادر محلية وشهود عيان استمرار المليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس بدعم من حكومة فايز السراج في القيام بقصف عشوائي على منازل المواطنين خلف خطوط المواجهات الخالية من المظاهر العسكرية. الجيش الليبي يصد هجوما للمليشيات جنوب طرابلس وامتدت عمليات القصف العشوائي، حسب شهود العيان، في العديد من المناطق شمالي مدينة ترهونة وداخل العاصمة طرابلس في مناطق قصر بن غشير.

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