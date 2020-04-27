القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"أهداف معادية" في محيط سماء العاصمة دمشق وأسقطت عددا منها.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية عبرت من اتجاه الأجواء اللبنانية قبل الوصول إلى أهدافها.
من ناحية أخرى، ذكر شهود عيان، أن دوي انفجارين قويين سمعا في ريف دمشق الجنوبي الغربي عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينيتش)، ثم تبعهما إطلاق صواريخ من الدفاعات الجوية السورية في محيط العاصمة.
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