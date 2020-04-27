تعرف على عمر عبير صبري وسبب طرد والدتها لها

حياتها مليئة بمحطات مثيرة للجدل، وذلك لجرأتها وخروجها عن المألوف، ورغم ذلك فانها لا تخشى الانتقادات، إنها الفنانة عبير صبري التى يصادف اليوم الـ 26 من شهر أبريل عيد ميلادها.

تكمل اليوم عبير صبري عامها الـ 49 فهي من مواليد 26 أبريل عام 1971، درست في كلية الحقوق بجامعة عين شمس وقررت دخول مجال التمثيل بعد وفاة والدها إلا أن والدتها رفضت وطردتها من المنزل لمدة عام ثم عادت وأقنعتها بتقديم البرامج، ومن ثم اتجهت للتمثيل.

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقدًا مع قناة "اقرأ" الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان.

وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرارها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005.

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وتزوجت من المحامي الفلسطيني "أيمن البياع"، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.

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