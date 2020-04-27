“سيستم كراشر” يهيمن على جوائز السينما الألمانية

فاز فيلم الدراما “سيستم كراشر” وهو فيلم عن فتاة شابة خارجة عن السيطرة، بجائزة «جولدن لولا» لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الألمانية للسينما، مساء أمس.

وأعلنت الأكاديمية، مساء الجمعة، أن الفيلم الذي تم طرحه عام 2019 حصل أيضاً على جوائز «لولا» أخرى، من بينها جائزة أفضل سيناريو وأفضل مخرج وأفضل ممثل في دور رئيسي وأفضل دور نسائي.

وفازت هيلينا زنجل (11 عاماً) بجائزة «لولا» لأفضل دور نسائي عن دورها لبطلة الفيلم الشابة، وهو دور فتاة تدعى بيني، بينما وحصل ألبريشت شوتش على جائزة لولا لأفضل ممثل في دور رئيسي.

وحصل فيلم “برلين إليكسندر بلاتز” للمخرج برهان قرباني على جائزة لولا الفضية.

وبدلاً من حفل باهر على الهواء مباشرة مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، تم الإعلان عن جوائز الفيلم الألماني في برنامج تلفزيوني بسيط هذا العام بسبب قيود فيروس كورونا.

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