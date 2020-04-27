محمد الشرنوبي ينتقد إهانة أهالي الفنانين

غرد الفنان محمد الشرنوبي على حسابه الخاص بـ"تويتر" ينتقد إهانة بعض الجمهور للفنانين، لا سيما بسبب بعض الأعمال الفنية التي لا تروق لهم، وكتب قائلاً: "لو لقيت فنان مش عاجبك شغله انصحه، حاول تحس إنه بني آدم وممكن يبقى مهتم يعرف الناس بتقول عليه إيه، فلو لقاك بتنتقده يعرف يستفيد من انتقادك".

وتابع: "بلاش تهده وتشتمه بأهله لمجرد إنه بيقدم حاجة مش على هواك، لأن أهله دول أكيد ناس محترمة ملهمش علاقة باللي بيقدمه".

وكان الشرنوبي قد أنهى أزمته مع خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ بعد أن قدم لها الاعتذار وحرر لها توكيلاً بإدارة أعماله من جديد.

يشار إلى أن الشرنوبي فاجأ جمهوره في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بإعلان خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، وكان من المقرر أن يتم زفافهما خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأمر تم تأجيله إلى أجل غير مسمى نظراً للظروف التي تمر بها الدولة حالياً بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرف على موعد ومكان حفل زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض

محمد الشرنوبي يسأل الجمهور حول إمكانية تقديم جزء ثانٍ من "كأنه امبارح"