شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 3.. هل يقف محمود حميدة وراء مقتل نسرين أمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "لما كنا صغيرين" بالعثور على "نهى" نسرين أمين مطعونة فى رقبتها، لتبدأ أحداث الحلقة الثالثة بتأكد مقتل نهى، لتحوم شكوك رئيس نيابة شرق القاهرة "هانى عادل فى أول ظهور له" حول شخصين، أولهما نبيل عيسى الذى جمعته علاقة عاطفية معها وحملت منه دون زواج، والثانى أخيها المتشدد الذى ينتمى إلى الجماعات الإسلامية .

لكن مكالمة هاتفية من الفنان محمود حميدة تجعله محل شك فى وقوفه وراء الجريمة، إذ إن السيارة التى وجد بداخلها مخدرات بحوزة اثنين تابعين له خلال أحداث الحلقة الثانية، مسجلة باسم نسرين أمين، وبالتالى فإن مقتلها كان بالنسبة له خبرا مفرحا، إذ بوفاتها لا يمكن إحضارها والتحقيق معها وبالتالى إدانته .

الحلقة تضمن العديد من مشاهد "الفلاش باك" خلال التحقيق مع أبطال الحكاية حول علاقتهم بالضحية نسرين أمين، منذ دراستهم بالجامعة الأمريكية وحتى عملهم فى نفس الشركة، إذ حكت ريهام حجاج "دنيا" بداية تعرفها بنسرين أمين وتضمنت الحلقة مشاهد لريهام وهى تجسد فتاة فى المرحلة الثانوية والتى أجادت خلالها تجسيد تلك المرحلة العمرية بتفاصيلها، فتلمس خلال المشاهدة الفارق فى شخصة نهى نهى فى الحدث القائم الآن، والحدث القائم فى تلك المرحلة العمرية.

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يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى ‎ ‎dmcالساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ ‏مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء‎ .‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن ‏سلامة وإخراج محمد على‎.‎