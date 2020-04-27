شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثامن من Brooklyn Nine-Nine تدور قصته حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة NBC أن الموسم الثامن من مسلسل Brooklyn Nine-Nine، سيدور حول ما يمر بع العلم بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وكشف المنتج دان جور أن الموسم الثامن سيتناول وباء كورونا حيث قال "بينما نبدأ العمل على الموسم الجديد من العمل، وبسبب ما يمر به العالم من تفشى فيروس كورونا، فأنه من واجبنا أن نركزعلى كيفية تأثير الفيروس على حياة الأشخاص فى نيويورك، ولكننا نفكر فى كيفية جعل العمل مضحك أثناء رصد هذا الأمر".

وأضاف جور"سنقوم بمعالجة الأمر بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع علاقتهما الرومانسية، وهي محاولة أن نكون طبيعيين قدر الإمكان، لبناء الأشياء بطريقة طبيعية جدًا بالطريقة، بدون صراعات قسرية، ولكن سيوجد صراعات وتوترات حقيقية تتعلق بالآباء العاملين الذين يحبون وظائفهم بـ جانب حبهم الشديد لأبنائهم".

واستمرعرض مسلسل Brooklyn Nine-Nine لمدة خمسة مواسم على FOX قبل أن يتم إلغاؤه ويتم التقاطه للموسم السادس على شبكة NBC.

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تنتج السلسلة التليفزيونية من قبل شبكة Universal ، والتي تعد جزء من NBCUniversal و Fremulon و Dr. Goor Productions و 3 Arts Entertainment.

وتم إعادة إنتاج السلسلة الكوميدية بواسطة NBC بعدما ألغتها FOX، وتضم قائمة الممثلين: آندى سامبيرج، أندريه بروجر، تيرى كرووز، تشيلسي بيريتي، ميليسا فوميرو، جو لو تروجليو، ستيفاني بياتريز، جويل ماكينون ميلر، وديرك بلوك.

ويدور المسلسل حول تولى الكابتن راي هولت الحراسة رقم 99 في بروكلين، والتي تشمل المخبر جيك بيرالتا، وهو مخبر موهوب الذى اعتاد أن يفعل ما يريد،أما الموظفون الآخرون في الدائرة الـ 99، فهم المخبر آمي سانتياجو، وجيك على تحقيق الشريك التنافسي، جنبا إلى جنب مع المحققة روزا دياز، وهي زوجة قوية، الرقيب المحقق تيري جيفوردز، الذي أخرج مؤخراً من العمل بعد ولادة فتاتيه التوأم، وجينا لينيتي، المسؤولة الساخرة في المحكمة.