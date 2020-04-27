شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة من الاختيار.. المنسى يرزق بمولودته عليا وعشماوى ينضم لجبهة النصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث متتالية شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة ON، حيث رزق المنسى - أمير كرارة بمولودته "عليا"، كما وصل عشماوى - أحمد العوضى إلى تركيا، والتقى "غسان" واحدًا من المهربين المتعاونين مع أبو مصعب - إيهاب فهمى أحد قادة التكفيرين والإرهابيين فى جبهة النصرة، والمقرر أن يتعاون معه عشماوى.

وعلى جانب آخر، وفى لحظة حزن شديدة، سلم المنسى - أمير كرارة، أفرول وجميع متعلقات زميله على - آسر ياسين لوالده - صبرى عبد المنعم، وأكد له أن على كانت وصيته أن تسلم أغراضه لعائلته بعد استشهاده.

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وانضم بالفعل عشماوى - أحمد العوضى إلى جبهة النصرة بقيادة أبو مصعب - إيهاب فهمى، وكلفه الأخير بتدريب مجموعة من المقاتلين على مبادئ المداهمات والحروب فى الغارات وخلافه، لاسيما أن عمشاوى لديه خبرة كبيرة فى تلك التدريبات خاصة أنه ضابط صاعقة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.