شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة من الاختيار.. استشهاد آسر ياسين فى مداهمة الخلية الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة ON، أحداث متتالية، حيث يتذكر عشماوى طفولته وهو فى الطائرة متوجهًا إلى سوريا، والتعاليم التى كان يتلقاها من والده فى الصغر، وبث سموم الفكر السلفى فى أذهانه، فضلاً عن معاقبته عندما حاول أن يتحدث مع فتاة من سنه.

وداهم المنسى وجنوده بجانب قائد سلاح المظلات الضابط إبراهيم "إياد نصار" الخلية الإرهابية بخطة محكمة للقبض عليهم، حيث بدأوا فى تصفية الحراس، وخلال المداهمة قتل التكفيريةن الضابط "على" - آسر ياسين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.