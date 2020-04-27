شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة ردح بين نور ورحاب الجمل فى عزاء والد محمد رمضان بثالث حلقات البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنس" الذى يذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، وصلة ردح بين "علا" التى تجسدها نور اللبنانية و"عبير" التى تجسدها رحاب الجمل، بسبب حقد الأخيرة والتي قامت بمعايرتها بعد حبس شقيقها حمادة "محمد مهران"، وبسبب أنها أصبحت مُطلقة بعد أن كانت أرملة أيضا، لترد عليها "علا" التي تجسدها نور قائلة، "كلامك ملهوش لزمة لأن صاحبته ملهاش لزمة، وانا اتجوزت مرتين وربنا موفقنيش بس ما اتجوزتش بعد ما كبرت وسنانى وقعت زيك".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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