مروان خورى يوجه رسالة لـ "الجيش الأبيض"

هنأ النجم مروان خوري، العالم العربي والإسلامي بشهر رمضان المبارك، موضحًا أن الأمور مستقرة في بيروت، ولأول مرة يوجد تنسيق بين الدولة والشعب في أزمة كورونا.

كما وجه مروان خوري، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم، والمذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، تحية خاصة إلى الجيش الأبيض والطاقم

الطبي والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس كورونا.

وناشد خوري، المواطنين الالتزام بإجراءات الحظر، واستغلال فترات الحجر المنزلى، والأمور السيئة وتحويلها لحالة إيجابية.