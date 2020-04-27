شاهد.. رامز جلال يسحب خاتم خطوبة ياسمين صبري من يدها قبل ان يبدأ بتعذيبها!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 03:56 صباحاً - انتزع الفنان رامز جلال، خاتم خطوبة الفنانة ياسمين صبري، بعد وقوعها ضحية حلقة اليوم، من برنامجه “رامز مجنون رسمي”، الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر”.

وقال رامز، بعد حصوله على الخاتم من يد ياسمين صبري وقبل ان يبدأ في تعذيبها: “الخاتم اللي مدوخ مصر كلها”.

وكانت ياسمين صبري قد انهارت من الفزع واستمرت في الصراخ متوسلة رامز التوقف عن رفع الكرسي والدوران به مؤكدة ان لديها مشكلة مع المرتفعات.

Advertisements

وقد استمر رامز في تعذيب ياسمين صبري والسخرية منها حيث قال بعد ان انهارت ورشها بالماء: “ياسمين صبري عادية مش امورة ولا حاجة”.