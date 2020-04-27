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كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 03:56 صباحاً - انتزع الفنان رامز جلال، خاتم خطوبة الفنانة ياسمين صبري، بعد وقوعها ضحية حلقة اليوم، من برنامجه “رامز مجنون رسمي”، الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر”.
وقال رامز، بعد حصوله على الخاتم من يد ياسمين صبري وقبل ان يبدأ في تعذيبها: “الخاتم اللي مدوخ مصر كلها”.
وكانت ياسمين صبري قد انهارت من الفزع واستمرت في الصراخ متوسلة رامز التوقف عن رفع الكرسي والدوران به مؤكدة ان لديها مشكلة مع المرتفعات.
وقد استمر رامز في تعذيب ياسمين صبري والسخرية منها حيث قال بعد ان انهارت ورشها بالماء: “ياسمين صبري عادية مش امورة ولا حاجة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رامز جلال يسحب خاتم خطوبة ياسمين صبري من يدها قبل ان يبدأ بتعذيبها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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