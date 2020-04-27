كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 03:56 صباحاً - غازلت الفنانة المصرية ياسمين صبري زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وذلك عبر صورة من عقد قرانهما نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وعلقت ياسمين صبري على الصورة متغزلة بابو هشيمة: “وسيد الرجال” معبرة عن حبها بقلب احمر. ويأتي نشر ياسمين للصورة وتغزلها بأبوهشيمة بعد دقائق من بث حلقتها في برنامج “رامز مجنون رسمي” مع رامز جلال حيث اجابت على سؤال عن ما جذبها في احمد ابوهشيمة “وسامته او جدعنته” لترد “بضحكني” ليعلق رامز جلال ساخرا: “دي بتغلط يا ابو الرجال”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سخرية رامز جلال.. ياسمين صبري تغازل احمد ابوهشيمة: “سيد الرجال”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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