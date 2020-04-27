الفنانة السعودية مروة محمد تثير غضب الجمهور بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة السعودية مروة محمد انتقادات جمهورها بسبب أحد مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “ضرب الرمل”.

الفنانة السعودية ظهرت في المشهد وهي تتشاجر مع زميلتها الفنانة فوز العبدالله، وضربتها كف قوي على وجهها، بعد مشادة كلامية بينهما، تلفظت خلالها بعبارات مسيئة، مما أثار استفزاز جمهورها، خاصة أنها تؤدي دور مدرسة.

مروة ردت على هذه الانتقادات، حيث كتبت، على حسابها على موقع “تويتر”: “ما كنت أتمنى أسوي هذا المشهد مع الزميلة #فوز_العبدالله ولكن إصرار المخرج عليه.. كل شوي اعيد المشهد وفوز تقول ابي كف حقيقي #ضرب_الرمل #مروة_محمد #فوز_العبدالله”.

ومسلسل «ضرب الرمل» مأخوذ من ثلاثية «النزوح والكدح والدنس» للروائي محمد المزيني، وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناةSBC ، ومنتج منفذStudio 11 ، وإخراج ماجد الربيعان.

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وتشارك مروة في بطولته أمام خالد عبدالرحمن، ميرة محمد، مروة محمد، ريتا حرب، محمد الطويان، ليلى السلمان، عبدالعزيز السكيرين، محسن الشمري، وغيرهم.

وكانت الفنانة السعودية مروة محمد قد أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها ووالد ابنها مؤخرًا، لافتة إلى عودتها للعيش والاستقرار مع ابنها في المملكة، بعد سنوات من الإقامة في دولة الإمارات.

يُذكر أن مروة بدأت حياتها المهنية كمقدمة برامج في دبي عام 2004، حيث عملت بعدة قنوات، أبرزها ART، والآن، بالإضافة إلى روتانا، حيث قدمت برا مج مختلفة ما بين الفنية والإعلامية والاجتماعية، ثم اتجهت عام 2006 لمجال التمثيل، حيث كانت الانطلاقة الحقيقية لها ببطولتها لمسلسل «عمشة بنت عماش» عام 2007.

مروة قدمت باقة من أنجح الأعمال الدارمية، بالإضافة لمشاركتها في بطولة مسرحية «كيد النسوان»، وفيلمي «حنين»، و «صدى»، كما اقتنصت عدة جوائزة، أبرزها؛ جائزة أفضل فنانة كوميدية من «مجلة سيدتي» بعد الاستفتاء الجماهيري عام 2010، وجائزة أفضل ممثلة خليجية في مهرجان «المميزون في رمضان» في الكويت عام 2011.