الفنان إبراهيم الحساوي ممنوع من حضور عزاء شقيقته التى توفيت بالسرطان لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 أبريل 2020 03:13 صباحاً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 113 زيارة

أعرب الفنان إبراهيم الحساوي عن حزنه الشديد لوفاة شقيقته بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، إلى جانب عدم قدرته على حضور عزائها بسبب تواجده خارج البلاد وتعليق رحلات الطيران.

وكتب الحساوي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها”.

وأضاف الحساوي: أن الأشد وجعاً من الفقد أن أخته وافتها المنية وهو بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة، ولا يقدر على حضور العزاء، أو التصالح مع بقائه بعيداً عن أهله في هذا المصاب.